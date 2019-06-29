Найманці РФ обстріляли житловий сектор у Золотому-4 на Луганщині, - штаб. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці пресцентру штабу ООС у фейсбуці.
За фактом обстрілу населеного пункту Золоте-4 мобільною групою української сторони СЦКК здійснена фотофіксація.
Унаслідок розриву гранати зруйновано дах та пошкоджено вікна, фронтон стіни і паркан житлового будинку.
На дорозі поруч із будівлею військові зафіксували воронку. За їхньою оцінкою, вона утворилася унаслідок розриву ще однієї гранати.
Російсько-окупаційні війська вкотре продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей і зухвале ставлення до мирного населення.