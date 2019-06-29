Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
29.06.19 11:28

Найманці РФ обстріляли житловий сектор у Золотому-4 на Луганщині, - штаб. ФОТОрепортаж

Російсько-терористичні війська на Донбасі 27 червня о 4:35 здійснили обстріл мирного населеного пункту Золоте-4 уздовж лінії розмежування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці пресцентру штабу ООС у фейсбуці.

За фактом обстрілу населеного пункту Золоте-4 мобільною групою української сторони СЦКК здійснена фотофіксація.

Унаслідок розриву гранати зруйновано дах та пошкоджено вікна, фронтон стіни і паркан житлового будинку.

На дорозі поруч із будівлею військові зафіксували воронку. За їхньою оцінкою, вона утворилася унаслідок розриву ще однієї гранати.

Російсько-окупаційні війська вкотре продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей і зухвале ставлення до мирного населення.

Дивіться також: Найманці РФ із 122-мм артилерії обстріляли житлові квартали Золотого на Луганщині, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Найманці РФ обстріляли житловий сектор у Золотому-4 на Луганщині, - штаб 01
Найманці РФ обстріляли житловий сектор у Золотому-4 на Луганщині, - штаб 02
Найманці РФ обстріляли житловий сектор у Золотому-4 на Луганщині, - штаб 03
Найманці РФ обстріляли житловий сектор у Золотому-4 на Луганщині, - штаб 04
Найманці РФ обстріляли житловий сектор у Золотому-4 на Луганщині, - штаб 05
Найманці РФ обстріляли житловий сектор у Золотому-4 на Луганщині, - штаб 06
Найманці РФ обстріляли житловий сектор у Золотому-4 на Луганщині, - штаб 07

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100