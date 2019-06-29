Двоє людей загинуло, п'ятеро потрапило до лікарні через аварію в Запорізькій області, - поліція. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Запорізької області, 28 червня приблизно об 11:10 на автошляху "Харків – Сімферополь", поблизу села Кам’янське Василівського району, сталася ДТП. Водій автомобіля "Daewoo Sens", 1986 року народження, змінив напрямок руху вліво, виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з транспортним засобом "Toyota Avensis" .

У результаті аварії водій першого автомобіля та його пасажирка, жінка 1990 року народження, загинули на місці. Дівчинка, 2016 року народження, яка їхала в цьому ж транспортному засобі, госпіталізована у лікарню.

Крім того, з тілесними ушкодженнями до медичного закладу доставили водія автівки "Toyota Avensis", мешканця міста Нікополь, 1972 року народження, та його пасажирів: жінок, 1976 і 1997 років народження, а також чоловіка, 1998 року народження і неповнолітню дівчинку, 2004 року народження.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У лікарні померла друга постраждала від падіння дерева на базі відпочинку в Харківській області







Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перекинута фура заблокувала трасу Київ-Одеса. ВІДЕО реєстратора + ФОТОрепортаж