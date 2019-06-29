Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
29.06.19 19:35

Ворог підірвав установку розмінування на околицях Мар'їнки, - 24-а ОМБр. ФОТОрепортаж

Вибух еквівалентний за силою заряду одночасному підриву 250 протитанкових мін – таким чином противник намагався зруйнувати укриття та залякати особовий склад, який боронить околиці Мар`їнки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу 24-ї ОМБр, фахівцями саперами було встановлено, що противник застосував УР-83П (установка розмінування). Ідентифікувати її вдалось завдяки двигуну до неї, який є на фото.

УР-83П – це установка розмінування, призначена для пророблення проходів у протитанкових мінних полях вибуховим способом. В цьому випадку ворог використав її не за інженерним призначення, а для вогневого ураження позицій наших армійців, щоправда зовсім неефективно.

Для того, щоб заряд пролетів якнайдалі, терористи не під`єднали гальмівні канати, які йдуть в комплекті і дозволяють локалізувати зону вибуху, повністю ігноруючи присутність місцевого населення, яке перебуває позаду позицій військових.

Як встановили розвідники, запуск здійснювався із житлових вулиць тимчасово окупованої Олександрівки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ використовують безпілотники для скидання гранат на позиції захисників Маріуполя, - Міноборони

Ворог підірвав установку розмінування на околицях Марїнки, - 24-а ОМБр 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Новолуганського з артилерії калібру 122 мм і мінометів, - Міноборони

Ворог підірвав установку розмінування на околицях Марїнки, - 24-а ОМБр 02
Ворог підірвав установку розмінування на околицях Марїнки, - 24-а ОМБр 03
Ворог підірвав установку розмінування на околицях Марїнки, - 24-а ОМБр 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": З воїном 24-ї ОМБр Анатолієм Сорочинським, який загинув на Донбасі, попрощалися на Львівщині. ФОТОрепортаж

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100