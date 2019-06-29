Ворог підірвав установку розмінування на околицях Мар'їнки, - 24-а ОМБр. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу 24-ї ОМБр, фахівцями саперами було встановлено, що противник застосував УР-83П (установка розмінування). Ідентифікувати її вдалось завдяки двигуну до неї, який є на фото.

УР-83П – це установка розмінування, призначена для пророблення проходів у протитанкових мінних полях вибуховим способом. В цьому випадку ворог використав її не за інженерним призначення, а для вогневого ураження позицій наших армійців, щоправда зовсім неефективно.

Для того, щоб заряд пролетів якнайдалі, терористи не під`єднали гальмівні канати, які йдуть в комплекті і дозволяють локалізувати зону вибуху, повністю ігноруючи присутність місцевого населення, яке перебуває позаду позицій військових.

Як встановили розвідники, запуск здійснювався із житлових вулиць тимчасово окупованої Олександрівки.

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