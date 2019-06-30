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30.06.19 16:31

Інструктори корпусу морської піхоти США провели показове заняття з тактичної медицини для українських колег. ФОТОрепортаж

У межах підготовки до міжнародних навчань "Сі Бриз – 2019" інструктори корпусу морської піхоти США провели показове заняття з тактичної медицини на полігоні під Одесою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Інструктори корпусу морської піхоти США провели показове заняття з тактичної медицини для українських колег 01

У занятті взяли участь військовослужбовці окремого батальйону морської піхоти ВМС ЗС України, яких залучили до згаданих навчань.

Інструктори корпусу морської піхоти США провели показове заняття з тактичної медицини для українських колег 02

Наші морпіхи відпрацювали порядок дій у процесі евакуації поранених з поля бою у так званій "червоній" зоні. 

Інструктори корпусу морської піхоти США провели показове заняття з тактичної медицини для українських колег 03

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Інструктори корпусу морської піхоти США провели показове заняття з тактичної медицини для українських колег 04
Інструктори корпусу морської піхоти США провели показове заняття з тактичної медицини для українських колег 05

Українські військові разом з американськими колегами вчилися правильно надавати допомогу, перебуваючи під вогнем противника. Основну увагу іноземні інструктори приділяли зупинці кровотечі та якнайшвидшому переміщенню поранених у безпечне місце.

Інструктори корпусу морської піхоти США провели показове заняття з тактичної медицини для українських колег 06

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Інструктори корпусу морської піхоти США провели показове заняття з тактичної медицини для українських колег 07

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