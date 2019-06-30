Інструктори корпусу морської піхоти США провели показове заняття з тактичної медицини для українських колег. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

У занятті взяли участь військовослужбовці окремого батальйону морської піхоти ВМС ЗС України, яких залучили до згаданих навчань.

Наші морпіхи відпрацювали порядок дій у процесі евакуації поранених з поля бою у так званій "червоній" зоні.

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Українські військові разом з американськими колегами вчилися правильно надавати допомогу, перебуваючи під вогнем противника. Основну увагу іноземні інструктори приділяли зупинці кровотечі та якнайшвидшому переміщенню поранених у безпечне місце.

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