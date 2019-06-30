В Одесу повітрям і морем продовжують прибувати учасники міжнародних навчань "Сі Бриз-2019". ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.
О 6:40 в Практичну гавань порту Одеси зайшов грузинський катер берегової охорони P23 "Очамчира". Корабель є колишнім американським катером типу Island, який минулого року американці передали грузинській стороні.
Приблизно за годину на горизонті з'явився болгарський малий протичовновий корабель "Бадьорий", який о 8:15 зайшов в Західну базу. Минулого році болгари вперше відзначилися на "Сі Бриз", направивши корвет "Бадьорий" в Одесу. Корабель належить до радянського проекту 1241.2 "Блискавка".
Як повідомляють в Міністерстві оборони, в Одесу продовжують прибувати військово-транспортні літаки країн НАТО, що доставляють сюди особовий склад, техніку та необхідне обладнання. Американський літак C-130J Hercules і британський A400 Atlas вже доставили спорядження і перших учасників міжнародних навчань.
Чотиримоторний турбогвинтовий A400 Atlas Королівських ВПС Великої Британії привіз до України загін морського спецназу. З британськими водолазами із Special Boat Service прибуло спецобладнання, спорядження і провіант.