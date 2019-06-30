Терористи на Донбасі використовують 8 типів БПЛА російського зразка і один - невстановленого, - InformNapalm. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm. Зокрема, в розпорядженні співтовариства є фото уламків БПЛА "Елерон-3СВ", збитого напередодні "Азовом".









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Розслідувачі нагадують, що перші фотофакти застосування цього новітнього типу БПЛА проти України на Донбасі були зафіксовані в серпні 2015 року. Тоді за фото було визначено, що розрахунок БПЛА веде розвідку з даху будівлі на Оленівському комбінаті хлібопродуктів у н. п. Оленівка в Волноваському районі Донецької області.

БПЛА "Елерон-3СВ" призначений для повітряної розвідки, видавання даних для цілевказівки ударним засобам, а також для ретрансляції радіосигналів.

У програмному забезпеченні комплексу реалізовано кілька базових алгоритмів поведінки БПЛА, що дозволяє виконувати польоти в різних режимах, зокрема і в автономному або радіокомандному. Крім того, передбачений режим автоматичного повернення до місця старту.

Крім того, в 2017 році волонтери InformNapalm оприлюднили додаткові докази того, що російське командування поставляє на Донбас армійські комплекси БПЛА.

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Активістам Українського Кіберальянсу вдалося також отримати доступ до особистого комп'ютера начальника розвідки 2-го АК ВС РФ у Луганській області і вилучити відео, на якому зафіксовано робочий стіл оператора БЛА комплексу "Орлан-10" з бортовим номером 10258, який стоїть на озброєнні 100-ї ОРБр ВС РФ під управлінням молодшого сержанта А. Х. Даурова і рядового В. І. Лазаренка.

Відео записано 13 січня 2015 року після 14:00 під час виконання розвідувального польоту на захід від населеного пункту Щастя Луганської області.

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"Чергові докази фіксації і знищення сучасної російської техніки на Донбасі свідчать, що РФ не відмовилася від своїх планів із ведення бойових дій проти України. Росія продовжує поставляти на Донбас свої новітні засоби розвідки і озброєння для отримання військового переваги гібридними російсько-терористичним військами на Донбасі і подальшої окупації української території.

Міжнародне волонтерське співтовариство InformNapalm звертає увагу, що за всього на окупованій території Донбасу за час бойових дій зафіксовано і підтверджено використання 8 типів БПЛА російського зразка: "Гранат-1", "Гранат-2", "Гранат-4", "Форпост", "Орлан-10 ","Елерон-3СВ"," Застава","Тахіон". А також ще один тип нових російських БПЛА з невстановленою назвою", - йдеться в повідомленні.