Унаслідок "п'яної" ДТП в Харкові постраждали чотири людини, серед них двоє дітей 4 і 10 років. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Слідчі, які працювали на місці події попередньо встановили, що близько опівночі з боку вулиці Чкалова в напрямку вулиці Дерев'янка рухався автомобіль "Тойота". В районі АЗС по вулиці Сокільницькій водій іномарки допустив зіткнення з автомобілем "Фольксваген", який рухався попереду в попутному напрямку.

.

В результаті ДТП постраждали водій "Тойоти" і троє пасажирів "Фольксвагена", серед яких двоє дітей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 18-річний закарпатець впав у річку на мотоциклі і загинув, - поліція. ФОТО

За попередніми висновками, водій "Тойоти" був у стані алкогольного сп'яніння. Водій іншої іномарки був тверезий.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Всі обставини ДТП встановлюються.