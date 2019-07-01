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01.07.19 10:03

Sea Breeze: До Одеси прибули корвети з Румунії та есмінець зі США. ФОТОрепортаж

В рамках навчань Sea Breeze в порт Одеси зайшли два румунські корвети і американський есмінець USS Carney DDG64.

Про це повідомляє "Думська", передає Цензор.НЕТ.

"Швидкохідний транспортно-десантний корабель ВМС США USNS Yuma звільнив місце есмінцю на причалі 1-К і, відшвартувавшись, пішов на великій швидкості у відкрите море", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що першим до порту підійшов румунський корвет Lastunul (бортовий 190), його пришвартували в Практичній гавані. Потім на горизонті з'явився ще один румунський корвет - Contraamiral Eustaciu Sebastian (бортовий 264).

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Однак йому довелося пропустити в черзі на швартування американський ракетний есмінець Carney, який, хоча і підійшов трохи пізніше, мав пріоритет у постановці до стінки.

Sea Breeze: До Одеси прибули корвети з Румунії та есмінець зі США 01
Sea Breeze: До Одеси прибули корвети з Румунії та есмінець зі США 02
Sea Breeze: До Одеси прибули корвети з Румунії та есмінець зі США 03
Sea Breeze: До Одеси прибули корвети з Румунії та есмінець зі США 04
Sea Breeze: До Одеси прибули корвети з Румунії та есмінець зі США 05

Також очікується прихід до Одеси одного з турецьких фрегатів.

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