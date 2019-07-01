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01.07.19 16:18

Двох слідчих із Мелітополя підозрюють у вимаганні $10 тисяч у підприємниці за закриття сфабрикованої справи, - ДБР. ФОТОрепортаж

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали двох поліцейських із Мелітополя під час одержання 10 тисяч доларів від підприємниці з Харкова.

За попередньою інформацією, співробітники Мелітопольського відділу поліції вимагали цю суму за закриття кримінального провадження, "яке було відкрито з метою спонукання заявника до виконання цивільно-правових зобов'язань", передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДБР.

"Таким чином, - наголошується в повідомленні, - здійснювався тиск на підприємницю та її бізнес. Неправомірну вигоду слідчі отримали двома частинами в гривневому еквіваленті - 75 тисяч і 150 тисяч гривень відповідно. Після одержання останньої частини неправомірної вигоди правоохоронців затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України".

Поліцейським повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди посадовою особою, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

У разі доведення провини, правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Двох слідчих із Мелітополя підозрюють у вимаганні $10 тисяч у підприємниці за закриття сфабрикованої справи, - ДБР 01

Двох слідчих із Мелітополя підозрюють у вимаганні $10 тисяч у підприємниці за закриття сфабрикованої справи, - ДБР 02
Двох слідчих із Мелітополя підозрюють у вимаганні $10 тисяч у підприємниці за закриття сфабрикованої справи, - ДБР 03

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Двох слідчих із Мелітополя підозрюють у вимаганні $10 тисяч у підприємниці за закриття сфабрикованої справи, - ДБР 04
Двох слідчих із Мелітополя підозрюють у вимаганні $10 тисяч у підприємниці за закриття сфабрикованої справи, - ДБР 05
Двох слідчих із Мелітополя підозрюють у вимаганні $10 тисяч у підприємниці за закриття сфабрикованої справи, - ДБР 06
Двох слідчих із Мелітополя підозрюють у вимаганні $10 тисяч у підприємниці за закриття сфабрикованої справи, - ДБР 07

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