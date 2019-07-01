Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
01.07.19 16:34

Суд зобов'язав ЦВК прибрати з бюлетенів інформацію про приналежність "кандидатів-клонів" до партії "Слуга народу". ДОКУМЕНТ

Шостий апеляційний суд Києва частково задовольнив позов партії "Слуга народу".

Рішення опублікували на фейсбук-сторінці політсили, інформує Цензор.НЕТ.

Суд зобовязав ЦВК прибрати з бюлетенів інформацію про приналежність кандидатів-клонів до партії Слуга народу 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" почистить свій список 6 липня, - Разумков

Суд зобовязав ЦВК прибрати з бюлетенів інформацію про приналежність кандидатів-клонів до партії Слуга народу 02
Суд зобовязав ЦВК прибрати з бюлетенів інформацію про приналежність кандидатів-клонів до партії Слуга народу 03

"Визнати протиправною бездіяльність Центральної виборчої комісії щодо невнесення змін до постанови про реєстрацію кандидатів у народні депутати України щодо зазначення відомостей про їхні партійності, а саме виключення відомостей про членство в політичній партії "Слуга народу", - йдеться в рішенні суду.

Також у рішенні суду йдеться, що ЦВК має внести зміни і зазначити, що деякі із так званих "кандидатів-клонів" - безпартійні.

Нагадаємо, партія "Слуга народу" подала позов до Центральної виборчої комісії з вимогою вказати у виборчих бюлетенях інформацію про безпартійність "кандидатів-клонів", які збрехали про свою приналежність до партії. У позові вказано дев'ять таких кандидатів.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100