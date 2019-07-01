Справжній слуга народу я, а не парашутисти, які намагаються під таким брендом потрапити в парламент, - Лещенко про свої борди в стилістиці партії Зеленського. ФОТО

Відповідну фотографію оприлюднила в Facebook журналістка Христина Бердинських, передає Цензор.НЕТ.

"У нашій подільської промзоні з'явилася нова політ. Реклама. Сергій Лещенко відкрито пішов в атаку на зелене поле, оголосивши себе справжнім слугою народу. На рекламі написано, що всього виготовлено 9 таких бігбордів", - повідомила журналістка.

Зазначимо, що по 220-му округу партія "Слуга народу" висунула Анну Бондар.

Сергій Лещенко підтвердив у коментарі Цензор.НЕТ розміщення політичної реклами на бігбордах у Подільському районі Києва.

"Я їх сам розробляв", - сказав Лещенко.

На уточнення про те, що на 220 окрузі, де балотується Лещенко самовисуванцем, вже є кандидат, який представляє партію "Слуга народу", він відповів:

"Я чотири з половиною роки працював у парламенті як слуга народу. Мені вдалося вирішити безліч питань в інтересах людей. Це і порятунок від закриття поліклініки на вулиці Сагайдачного, після чого весь персонал направив лист подяки, і захист від забудови Голосіївського парку, і судові позови щодо скасування Роттердам+, і боровся з монополією Медведчука на ринку дизельного пального і скрапленого автомобільного газу. Ми продовжуємо боротися з черговим будівництвом на Подолі на перехресті Верхнього Валу та Вознесенського узвозу - "ПодолГрад Винтаж". Тому справжнім слугою народу є я, а не парашутисти, які намагаються під таким брендом потрапити в парламент, щоб захищати інтереси забудовників".

Кандидат у нардепи вважає, що Анна Бондар, яка балотується від "Слуги народу" в окрузі №220 є представницею забудовників.

"Не секрет, що у нас в Києві є новий "смотрящий" Андрій Вавриш, який є куратором київських мажоритарних округів. Ні він, ні його ставлениця Анна Бондар ніколи не були присутні ні на передвиборчих заходах Володимира Зеленського, ні в експертних групах, ні в штабі", - зазначив кандидат у нардепи.

Лещенко вважає, що Вавриш намагається "скористатися брендом популярної партії для того, щоб отримати мажоритарним депутатом чергового представника забудовників".

Він також зазначив, що не вважає, що символіка на бігбордах є такою самою, як у партії "Слуга народу". Крім того, Лещенко наголосив, що не вважає доречним дорікати йому у використанні певних кольорів у політичній рекламі.

"Я з Володимиром Зеленським пройшов усю передвиборчу кампанію на виборах президента. Знаю його особисто, знаю його сім'ю, був у нього на багатьох не просто зустрічах, а й на закритих нарадах, брейнштормах. Безпосередньо долучився до його перемоги на виборах президента. І, мені здається, дорікати мені у використанні якихось кольорів чи словосполучень - це недоречно, тому що я не бачив на цих зустрічах жодного разу ні Анну Бондар, ні Андрія Вавриша", - зазначив політик.

"Я вважаю, що Володимир Зеленський отримав безпрецедентний кредит довіри у людей і його не можна розмінювати на мандати для забудовників. Нам не можна даремно розтратити надії країни. Тому я бачу себе в новому скликанні частиною команди змін у складі фракції "Слуга народу", - додав Лещенко.

Нагадаємо, партія "Слуга народу" подала позов до Центральної виборчої комісії з вимогою вказати у виборчих бюлетенях інформацію про безпартійність "кандидатів-клонів", які збрехали про свою приналежність до партії. У позові вказано дев'ять таких кандидатів. Шостий апеляційний суд Києва частково задовольнив позов партії "Слуга народу".