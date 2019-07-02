Почесне Генконсульство України відкрили в угорському Сегеді. ФОТОрепортаж

Про це повідомила посол України в Будапешті Любов Непоп, передає Цензор.НЕТ.
"Урочисто відкрили Почесне Генеральне Консульство України в Сегеді. Вручила консульський патент Почесному Генеральному Консулу Шандору Ровту, який з 2008 року працював як Почесний консул України в Сегеді і вже встиг у цій своїй функції зробити багато для розвитку українсько-угорських контактів", - розповіла посол Непоп.
За її словами, незабаром за фінансової допомоги Ровта та угорського мецената М.Іначі реабілітацію в Угорщині пройдуть учасники АТО/ООС в рамках програми "Зігрій душу".