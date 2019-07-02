Із загиблими під час обстрілу санітарного автомобіля Іриною Шевченко попрощаються 3 липня у Херсоні, а з Сергієм Майбородою 4 липня на Донеччині. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У середу, 3 липня, в Обласному Палаці молоді та студентів міста Херсон, орієнтовно з 11.00 – 13.00 відбудеться прощання з Іриною Вікторівною Шевченко, військовим медиком, сержантом 36 окремої бригади морської піхоти, яка загинула 01 липня близько 11.00 під час виконання бойового завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, біля населеного пункту Водяне Волноваського району Донецької області. Санітарний автомобіль, в якому військові медики прямували на одну з передових позицій для евакуації пораненого побратима, був підступно розстріляний бойовиками з протитанкового ракетного комплексу.

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Ірина Вікторівна Шевченко, 1970 року народження, мешканка міста Херсон, бойовий медик, кавалер ордену "За Мужність", сержант, дістала важкі поранення, була доставлена в 61 військовий госпіталь м.Маріуполь, де 01 липня о 14.10 її серце зупинилося

В неї залишилася молодша сестра.

У четвер, 4 липня, у селищі міського типу Билбасівка Слов’янського району Донецької області, відбудеться прощання з Сергієм Григоровичем Майбородою, старшим матросом-водієм 36 окремої бригади морської піхоти, який загинув 01 липня, під час виконання бойового завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, біля населеного пункту Водяне, Волноваського р-ну, Донецької області. Санітарний автомобіль, яким він керував і в якому військові медики їхали на одну з передових позицій для евакуації пораненого побратима, був підступно розстріляний бойовиками з протитанкового ракетного комплексу.

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Нагадаємо, вчора вранці терористи атакували медичний "Хамер" 36-ї бригади ЗСУ під час евакуації пораненого бійця. В результаті пострілу з "ПТРК" (за попередніми даними) від автомобіля залишився лише каркас. Медики бригади виїхали для евакуації пораненого бійця, якого підстрелив снайпер.

За кермом автомобіля був старший матрос Сергій Майборода. Він загинув на місці.

Сержант Ірина Шевченко дістала вибухову травму й опіки. Її госпіталізували у вкрай важкому стані. Медики дві години боролися за її життя, але вона не вижила.