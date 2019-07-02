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02.07.19 12:44

У штабі ОС показали наслідки обстрілу терористами Авдіївки зі 120-мм мінометів 30 червня. ФОТОрепортаж

Протягом вихідних, а саме 30 червня, озброєні формування РФ обстріляли Авдіївку, застосувавши міномети 120-го калібру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, обидва обстріли здійснено в період з 17:30 до 17:50. В результаті першого обстрілу спостережна група "Авдіївка" української сторони СЦКК, під час здійснення фотофіксації встановила, що вогонь противник вів з напрямку населеного пункту Каштанове.

У штабі ОС показали наслідки обстрілу терористами Авдіївки зі 120-мм мінометів 30 червня 01

Зазначається, що від розриву мін, в двох будинках за адресою Нахімова 1 та 3, пошкоджені вікна та металева огорожа. Під час другого обстрілу, на цій же вулиці міна влучила в дах будинку номер 13.

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У штабі ОС показали наслідки обстрілу терористами Авдіївки зі 120-мм мінометів 30 червня 02

"На щастя минулося без жертв, але ворог залишив численні збитки господарям осель. Таким чином, ворог намагається не лише залякати місцеве населення, а й спровокувати українських армійців", - сказано в повідомленні.

У штабі ОС показали наслідки обстрілу терористами Авдіївки зі 120-мм мінометів 30 червня 03
У штабі ОС показали наслідки обстрілу терористами Авдіївки зі 120-мм мінометів 30 червня 04
У штабі ОС показали наслідки обстрілу терористами Авдіївки зі 120-мм мінометів 30 червня 05
У штабі ОС показали наслідки обстрілу терористами Авдіївки зі 120-мм мінометів 30 червня 06
У штабі ОС показали наслідки обстрілу терористами Авдіївки зі 120-мм мінометів 30 червня 07
У штабі ОС показали наслідки обстрілу терористами Авдіївки зі 120-мм мінометів 30 червня 08
У штабі ОС показали наслідки обстрілу терористами Авдіївки зі 120-мм мінометів 30 червня 09
У штабі ОС показали наслідки обстрілу терористами Авдіївки зі 120-мм мінометів 30 червня 10
Фото: пресцентр ОС/Facebook

У штабі ОС показали наслідки обстрілу терористами Авдіївки зі 120-мм мінометів 30 червня 11

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