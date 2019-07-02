1524 заяви про порушення, 60 кримінальних справ, 194 адмінпротоколи, - в МВС розповіли про хід парламентської передвиборчої кампанії. ІНФОГРАФІКА-ФОТО

Про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації МВС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Тільки за минулу добу, 1 червня, зареєстровано 108 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Відкрито 4 кримінальні провадження та складено 16 адміністративних протоколів", - зазначив під час робочої наради заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Максим Цуцкірідзе.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий розповів, що ця парламентська передвиборча кампанія відрізняється від президентської свою політичною напруженістю і навантаженням на особовий склад МВС.

"Якщо до виборів Президента України було 44 кандидати, то на позачергові вибори до Верховної Ради зареєстровано 5 837 кандидатів у народні депутати України. Ми враховуємо ці виклики та проводимо потужну роботу щодо реагування на всі порушення законодавства та безпечного проведення демократичних позачергових парламентських виборів", - сказав він

Яровий також зазначив, що дотримання закону, превенція порушень виборчого процесу і їх розслідування є принциповою позицією МВС.

Своєю чергою, радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко наголосив на неухильному розслідуванні всіх кримінальних злочинів, скоєних під час передвиборчої кампанії, особливо фактів підкупу виборців.

"У період президентської кампанії було 57,63 гривень дозволених законом, в період парламентської - це майже 125 гривень. Я прошу звернути увагу всіх, що вищу юридичну силу має Кримінальний кодекс. Він відповідає Закону про вибори президента, але створює колізію з Законом про вибори народних депутатів України. Отже, 57 гривень 63 копійки - максимальна сума, яку кандидат в народні депутати або політична партія, у вигляді подарунка, може давати виборцю", - пояснив він.

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Також Варченко розповів про ще один варіант підкупу виборців - клонів.

"Нами зафіксовано багато клонів. Ми бачимо їх по кожній області - є по дві, а то й по три пари, які борються між собою. Звичайно, спираючись на Конституцію України, кожен громадянин може обиратися та бути обраним, але така випадковість, коли на одному окрузі 2-3 пари кандидатів із однаковими прізвищами, дозволяє нам звертати на це прискіпливу увагу. Звертаємо на це й увагу політичних команд, адже вони зацікавлені разом із нами в тому, щоб вибори відбулися законно", - наголосив радник міністра внутрішніх справ.

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін розповів, що до 13 липня буде завершено підготовку органів управління сил і засобів ДСНС до забезпечення публічної безпеки та реагування на надзвичайні ситуації під час виборів.

"З 15 липня всі підрозділи будуть переведені на посилений варіант несення служби. З урахуванням можливих загроз передбачені чергування пожежних постів на кожній виборчій дільниці – понад 28 тисяч осіб пожежно-рятувальних підрозділів в пунктах постійної дислокації, піротехнічних розрахунків 350 осіб і 130 одиниць техніки, підрозділи радіаційного та хімічного захисту та повітряних служб. Службою здійснюється контроль за станом пожежної техногенної безпеки на об’єктах проведення позачергових виборів до Верховної Ради – 6 500 таких об’єктів. Проведено 22 670 інструктажів щодо дотримання персоналом умов пожежної безпеки. Робота продовжується", - сказав Микола Чечоткін.

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Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко сказав, що у кожному органі й підрозділі ДПСУ визначено відповідальних осіб із числа керівного складу для взаємодії з виборчими комісіями для оперативного вирішення питань, що перебувають у компетенції служби.