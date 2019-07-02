Українські миротворці в Косово відпрацювали елементи протидії агресивним мітингувальникам. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Військовослужбовці українського національного контингенту продовжують вдосконалювати свої навички та злагодженість з представниками інших держав, які входять до складу колективних міжнародних сил безпеки Косово в ході спільних навчаннях по забезпеченню безпеки та вільного пересування військ KFOR", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на навчаннях були присутні представники командування сил KFOR на чолі з генералом армії США Гаррісом, командири та представники контингентів інших держав–учасниць, які беруть участь у підтриманні безпеки та миру в Косово.

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В ході навчань були відпрацьовані елементи протидії вороже налаштованим групам повстанців та мітингувальників, алгоритм виявлення та знищення вибухових пристроїв, усунення штучних перешкод.

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Як повідомляють у пресслужбі, генерал Харріс окремо відзначив роботу українського екіпажу.