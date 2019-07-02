Пасажирський і вантажний мікроавтобуси зіткнулися на Миколаївщині: одна людина загинула, 15 постраждали, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївській області на сторінці в соцмережі Facebook.

За даними поліції, сьогодні, приблизно о 12:30 на 87 км автодороги Н-24 "Миколаїв - Благовіщенське" поблизу с. Благодатне Арбузинського району відбулось зіткнення вантажного мікроавтобусу Mercedes Benz, під керуванням 45-річного водія, та маршрутного Mercedes Sprinter сполученням "Миколаїв-Первомайськ", за кермом якого перебував 35-річний чоловік.

"За попередньою інформацією внаслідок автоаварії травмувань різного ступеню тяжкості зазнали 15 осіб, у тому числі обидва водії. Четверо людей госпіталізовані у тяжкому стані. 25-річна пасажир рейсового мікроавтобусу загинула", - сказано в повідомленні.

На місці події постраждалим надають допомогу співробітники слідчо-оперативної групи поліції, медики та рятувальники, направлена група у складі слідчих та криміналістів Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області.

Також читайте: На Волині в ДТП з автомобілем швидкої допомоги загинув пацієнт, 3 особи госпіталізовано - Нацполіція. ФОТО

Відомості про ДТП внесені до ЄРДР за ознаками ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Усі обставини автоаварії та її причини встановлюються.