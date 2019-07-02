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02.07.19 14:57

Пасажирський і вантажний мікроавтобуси зіткнулися на Миколаївщині: одна людина загинула, 15 постраждали, - поліція. ФОТОрепортаж

Поблизу с.Благодатне Арбузинського району Миколаївської області в ДТП за участю пасажирського і вантажного мікроавтобусів одна людина загинула і 15 постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївській області на сторінці в соцмережі Facebook.

За даними поліції, сьогодні, приблизно о 12:30 на 87 км автодороги Н-24 "Миколаїв - Благовіщенське" поблизу с. Благодатне Арбузинського району відбулось зіткнення вантажного мікроавтобусу Mercedes Benz, під керуванням 45-річного водія, та маршрутного Mercedes Sprinter сполученням "Миколаїв-Первомайськ", за кермом якого перебував 35-річний чоловік.

Пасажирський і вантажний мікроавтобуси зіткнулися на Миколаївщині: одна людина загинула, 15 постраждали, - поліція 01

"За попередньою інформацією внаслідок автоаварії травмувань різного ступеню тяжкості зазнали 15 осіб, у тому числі обидва водії. Четверо людей госпіталізовані у тяжкому стані. 25-річна пасажир рейсового мікроавтобусу загинула", - сказано в повідомленні.

Пасажирський і вантажний мікроавтобуси зіткнулися на Миколаївщині: одна людина загинула, 15 постраждали, - поліція 02

На місці події постраждалим надають допомогу співробітники слідчо-оперативної групи поліції, медики та рятувальники, направлена група у складі слідчих та криміналістів Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області.

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Відомості про ДТП внесені до ЄРДР за ознаками ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Пасажирський і вантажний мікроавтобуси зіткнулися на Миколаївщині: одна людина загинула, 15 постраждали, - поліція 03

Усі обставини автоаварії та її причини встановлюються.

Пасажирський і вантажний мікроавтобуси зіткнулися на Миколаївщині: одна людина загинула, 15 постраждали, - поліція 04

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