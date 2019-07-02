НФ вимагає розслідувати подвійне громадянство кандидатів у нардепи по 204-му округу Божика і Паланійчука. ДОКУМЕНТ+ВІДЕО

Про це заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак з парламентської трибуни, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

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"Щойно повернувся з 204-го виборчого округу, на якому зареєстровано 14 кандидатів у народні депутати від різних політичних сил. Обличчя в них наче і нові, та звички - старі. Вчора місцеві ЗМІ оприлюднили інформацію, що кандидат у народні депутати, самовисуванець Анатолій Паланійчук має громадянство Румунії. Ще один кандидат на цьому ж окрузі - на цей раз від партії "Слуга народу" - Валерій Божик. Згідно з документами, він з 2016 року є громадянином Румунії. Чиї інтереси в разі можливого обрання будуть захищати такі горе-кандидати? Пан Божик є юристом з великим досвідом, і чудово розуміє можливі наслідки другого громадянства", - заявив парламентар.





Бурбак зазначив, що в присязі громадянина Румунії є слова: "Бути вірним румунському народові і захищати національні права та інтереси, поважати Конституцію та закони Румунії".

"Чому ці кандидати в депутати порушують закони та Конституцію України? За Конституцією України у нас існує єдине громадянство - українське. Тому я переконаний, що державні службовці, народні депутати, судді повинні мати лише одне громадянство - українське. Все інше є порушенням законодавства", - наголосив народний депутат.

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Голова фракції також звернувся до правоохоронців та Центрвиборчкому з проханням провести розслідування подвійного громадянства кандидатів у народні депутати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за 99 округу на Кіровоградщині від "Слуги народу" йде в парламент громадянин РФ Михайло Соколов. Сам Соколов заявив, що зараз робить все можливе, щоб вийти з громадянства РФ.

Крім того, як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше народний депутат Андрій Денисенко оприлюднив знімки нібито ізраїльського паспорта кандидата-мажоритарника від "Слуги народу" по 169-му виборчому округу Олександра Куницького. Також депутат стверджує, що в 2019 році Куницький 5 разів був в Росії, і російсько-український кордон він перетинав сааме за паспортом Ізраїлю. Раніше в коментарі Цензор.НЕТ сам Куницький спростував цю інформацію. Центрвиборчком проводить перевірку Куницького.

Партія "Слуга народу" також заявила, що проводить перевірку кандидата.