На Закарпатті митники вилучили 24 кг бурштину, захованого в ГБО автомобіля, - ДФС. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

Інцидент стався в зоні митного контролю пункту пропуску "Тиса" Закарпатської митниці, куди заїхав автомобіль Toyota. Для проходження митного контролю водій, громадянин України, вибрав смугу руху "зелений коридор", чим засвідчив, що переміщує предмети, які не підлягають обов'язковому письмовому декларуванню або обкладенню митними та іншими платежами та зборами, і на переміщення яких через митний кордон України не встановлено заборон чи обмежень.

З огляду на систему ризиків, митники вивели транспортний засіб із загального потоку, направивши в бокс для проведення поглибленого огляду.

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У результаті огляду автомобіля було виявлено 24 кг незадекларованого бурштину в обробленому вигляді різних розмірів. Камені було заховано в газовому балоні легкового автомобіля, спеціально пристосованому для переміщення товарів із приховуванням від митного контролю. Виявлений товар був у 10 поліетиленових пакетах.





Громадянин України вчинив дії, спрямовані на незаконне переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, використовуючи спеціально виготовлені сховища (тайники). Ці дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.