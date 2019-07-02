Серед міжнародних спостерігачів на виборах не може бути представників країни-агресора - Росії, - Парубій про скасування запрошення для ПАРЄ. ДОКУМЕНТ

Про це він повідомив у себе в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Підписав лист до Президента Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліани Морі Паска про відкликання мого запрошення для міжнародних спостерігачів від ПАРЄ на позачергових парламентських виборах.

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Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.