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02.07.19 18:14

Серед міжнародних спостерігачів на виборах не може бути представників країни-агресора - Росії, - Парубій про скасування запрошення для ПАРЄ. ДОКУМЕНТ

Спікер парламенту Андрій Парубій пояснив, чому він направив лист Президенту Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліані Морі Паска про відкликання запрошення для міжнародних спостерігачів від ПАРЄ на позачергові парламентські вибори.

Про це він повідомив у себе в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Підписав лист до Президента Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліани Морі Паска про відкликання мого запрошення для міжнародних спостерігачів від ПАРЄ на позачергових парламентських виборах.

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Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.

Серед міжнародних спостерігачів на виборах не може бути представників країни-агресора - Росії, - Парубій про скасування запрошення для ПАРЄ 01

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.

Серед міжнародних спостерігачів на виборах не може бути представників країни-агресора - Росії, - Парубій про скасування запрошення для ПАРЄ 02

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