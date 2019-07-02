Повернення темного лицаря, шаурма в мишоловці, на полях саміту G20. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

ЗЕреванш
Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК зареєструвала проросійського пропагандиста Шарія кандидатом у депутати
Читайте на "Цензор.НЕТ": Акція протесту проти реєстрації кандидатами в нардепи Клюєва і Шарія відбудеться увечері 2 липня на Майдані
Обережно, токсичне...
Повернення темного лицаря
Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК додала у бюлетені партію Саакашвілі
Шаурма в мишоловці
Не цокаємось...
Остерігайтесь підробок!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Справжній слуга народу я, а не парашутисти, які намагаються під таким брендом потрапити в парламент, - Лещенко про свої борди в стилістиці партії Зеленського. ФОТО
На полях саміту G20
Порошенко винен!
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