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03.07.19 10:13

Україна готова приєднатися до нової програми співпраці з МВФ після формування уряду, - Зеленський. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський у Торонто провів зустріч із віцепрезидентом Світового банку з питань Європи та Центральної Азії Сирілом Мюллером.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Президента.

"Ми хочемо поглиблювати співпрацю. Сьогодні ми провели зустріч з делегацією МВФ, під час якої була підтверджена підтримка України. Ми готові долучитися до нової програми після формування нового уряду", – сказав Глава держави.

Президент наголосив, що Україна досягла макроекономічної стабільності й готова продовжити реалізацію реформ після обрання нової Верховної Ради.

Україна готова приєднатися до нової програми співпраці з МВФ після формування уряду, - Зеленський 01

Зеленський підкреслив, що скасовано понад 160 указів, які чинили тиск на бізнес, та повідомив про підготовку великої приватизації.

"Ми бачимо проведення цієї приватизації вже у 2019 році", – констатував Глава держави.

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Володимир Зеленський зазначив, що у вересні в Маріуполі заплановане проведення інвестиційного форуму з відновлення Донбасу.

Україна готова приєднатися до нової програми співпраці з МВФ після формування уряду, - Зеленський 02

"І тут нам потрібна ваша допомога щодо вкладання грошей в інфраструктуру Донбасу", – зауважив Президент.

За словами Зеленського, для України важливим є залучення Світового банку до реалізації інфраструктурних проектів.

Україна готова приєднатися до нової програми співпраці з МВФ після формування уряду, - Зеленський 03

Фото: пресслужба президента

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