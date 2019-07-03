Україна готова приєднатися до нової програми співпраці з МВФ після формування уряду, - Зеленський. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Президента.

"Ми хочемо поглиблювати співпрацю. Сьогодні ми провели зустріч з делегацією МВФ, під час якої була підтверджена підтримка України. Ми готові долучитися до нової програми після формування нового уряду", – сказав Глава держави.

Президент наголосив, що Україна досягла макроекономічної стабільності й готова продовжити реалізацію реформ після обрання нової Верховної Ради.

Зеленський підкреслив, що скасовано понад 160 указів, які чинили тиск на бізнес, та повідомив про підготовку великої приватизації.

"Ми бачимо проведення цієї приватизації вже у 2019 році", – констатував Глава держави.

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Володимир Зеленський зазначив, що у вересні в Маріуполі заплановане проведення інвестиційного форуму з відновлення Донбасу.

"І тут нам потрібна ваша допомога щодо вкладання грошей в інфраструктуру Донбасу", – зауважив Президент.

За словами Зеленського, для України важливим є залучення Світового банку до реалізації інфраструктурних проектів.

Фото: пресслужба президента