Військові евакуювали з Широкиного колекцію картин, яка вважалася втраченою. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook маріупольської арт-платформи "ТЮ!", Де зараз і зберігаються ці картини.

"Боєць чеченського батальйону імені Шейха Мансура з минулого року збирав та ховав від вибухів художні роботи, щоб евакуювати твори із зони бойових дій. Раніше ця колекція вважалася втраченою", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в артплатформі, боєць з позивним Пікассо, який до війни був художником, розпізнав у розкиданих об'єктах художню цінність і ініціював порятунок колекції. Це єдиний відомий випадок евакуації творів мистецтва із зони бойових дій на Донбасі за п'ять років.

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Платформа "ТЮ!" залучає експертів і мистецтвознавців до ідентифікації робіт, а також звернулася до сім'ї Павлюка.

Віктор Іларіонович Павлюк - маріупольський художник, відомий своєю графікою, ліногравюрами, живописом, член спілки художників, головний художник Маріуполя з 1970 року.









