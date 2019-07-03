У Херсоні прощаються із загиблою під час обстрілу санітарного автомобіля на Донбасі Іриною Шевченко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 03 липня, у Херсоні відбувається прощання з Іриною Вікторівною Шевченко, військовим медиком, сержантом 36 окремої бригади морської піхоти, 1970 року народження, мешканкою села Молодіжне Херсонської області, яка дістала важкі поранення 01 липня, біля населеного пункту Водяне Волноваського району Донецької області, внаслідок прямого влучання протитанкової керованої ракети найманців РФ у санітарний автомобіль, в якому військові медики слідували на одну з передових позицій для евакуації пораненого побратима.

Ірину Шевченко було доставлео до 61 військового госпіталю Маріуполя, де 1 липня о 14.10 її серце зупинилося.

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Ірина Шевченко була активною учасницею Революції Гідності, херсонського Євромайдану. Працювала продавцем на ринку. З перших днів війни регулярно їздила на фронт. Пройшла кілька медичних курсів, після чого займалась викладанням тактичної медицини. 11.05.2015 вступила на військову службу за контрактом, була санінструктором 1-го десантно-штурмового батальйону, по тому — радіотелефоністом-санінструктором бригадного медпункту 2-го батальйону, виконувала завдання в с. Широкине.

У грудні 2016 була нагороджена орденом "За мужність".

Зранку рідне місто зустріло Ірину Шевченко на Антонівському мосту. Люди стояли навколішки, доки їхала машина з тілом героїні. Прощання із загиблою Героїнею відбудеться з 11.00 до 13.00 в приміщенні Будинку культури текстильників. О 13.00 відбудеться винос тіла.

Поховають Ірину на Алеї Героїв у місті Херсоні, на кладовищі Геологів.

У неї залишилася молодша сестра.





















