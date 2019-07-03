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03.07.19 16:07

Дочка фаната "русского мира" Струка живе в Маямі і народжує дітей-американців, а її батько впарює в Україні страшилки про "криваву НАТУ", - Казанський. ФОТО

Пристрасний фанат "русского мира", який в 2014 допомагав бойовикам "ЛНР" і домагався відділення Луганської області від України, відправив свою доньку жити в Америку, яка нібито влаштувала Майдан і змушує Україну воювати проти РФ.

Про це пише блогер Денис Казанський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Карина Марченко-Струк проживає в Маямі (штат Флорида), де народила вже двох дітей. За законами США діти, народжені в цій країні, автоматично отримують американське громадянство. Таким чином, онуки Володимира Струка, який кликав луганчан на барикади заради дружби з Росією, стали американцями", - зазначає він.

"Це тут Струк розповідає лохам, що треба "захищати символи перемоги" і пам'ять про "велику вітчизняну війну". А його онуки будуть вчити історію з американських підручників, у яких взагалі немає такого поняття, як ВВВ, зате розповідається про пакт Молотова-Ріббентропа, а СРСР зображується "імперією зла"", - додає блогер.

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Дочка фаната русского мира Струка живе в Маямі і народжує дітей-американців, а її батько впарює в Україні страшилки про криваву НАТУ, - Казанський 01
Дочка фаната русского мира Струка живе в Маямі і народжує дітей-американців, а її батько впарює в Україні страшилки про криваву НАТУ, - Казанський 02

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Дочка фаната русского мира Струка живе в Маямі і народжує дітей-американців, а її батько впарює в Україні страшилки про криваву НАТУ, - Казанський 03
Дочка фаната русского мира Струка живе в Маямі і народжує дітей-американців, а її батько впарює в Україні страшилки про криваву НАТУ, - Казанський 04

Нагадаємо, що організатор незаконного референдуму на Донбасі, відкритий пособник збройних банд "ЛНР" ексрегіонал Володимир Струк не тільки уникнув покарання в Україні, але в недалекому майбутньому готується стати депутатом Верховної Ради.

Дочка фаната русского мира Струка живе в Маямі і народжує дітей-американців, а її батько впарює в Україні страшилки про криваву НАТУ, - Казанський 05

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