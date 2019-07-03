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03.07.19 16:21

Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях "Sea Breeze-2019". ФОТОрепортаж

Фрегат ВМС Канади HMCS Toronto, британський есмінець HMS Duncan та турецький фрегат TCG Turgutreis пройшли Босфор та прямують до Одеси для участі в навчаннях Sea Breeze 2019.

Про це повідомляє Bosphorus Observer, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Фрегат класу Halifax HMCS Toronto, британський есмінець HMS Duncan та турецький фрегат класу Yavuz TCG Turgutreis пройшли Босфор, увійшли в Чорне море для участі у навчаннях Sea Breeze", - вказано у повідомленні.

Кораблі здійснили прохід Босфором ввечері у вівторок.

Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях Sea Breeze-2019 01
Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях Sea Breeze-2019 02
Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях Sea Breeze-2019 03
Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях Sea Breeze-2019 04
Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях Sea Breeze-2019 05
Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях Sea Breeze-2019 06
Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях Sea Breeze-2019 07
Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях Sea Breeze-2019 08
Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях Sea Breeze-2019 09
Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях Sea Breeze-2019 10
Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях Sea Breeze-2019 11
Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях Sea Breeze-2019 12
Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях Sea Breeze-2019 13

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Як повідомлялося, в Одесі 1 липня стартували міжнародні навчання Sea Breeze - 2019. Участь в навчанні візьме близько 30 кораблів, 24 літаки та понад три тисячі військових із різних країн світу. Вчора Російська Федерація вдалася до провокацій та перекрила район площею у 8 тисяч квадратних кілометрів у Чорному морі, де мала бути одна з локацій міжнародних навчань Sea Breeze-2019.

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