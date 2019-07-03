ДБР почало досудове розслідування обставин падіння навчального літака Л-39 на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, 2 липня, під час виконання курсантом Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба чергового самостійного навчально-тренувального польоту, в літаку Л-39 спрацював датчик "пожежа".

Відео Військове телебачення України

Читайте також: На Харківщині впав навчальний літак Л-39, курсант встиг катапультуватися (оновлено)

Після чого, за командою керівника польотів, курсант залишив літак і приземлився за допомогою парашута. Тілесних ушкоджень курсант не отримав, а літак упав біля одного з сіл Дворічанського району Харківської області.

Слідчі ДБР почали досудове розслідування за фактом порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 Кримінального кодексу України).