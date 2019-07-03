Змагання на найкращу снайперську пару ЗСУ відбуваються на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Упродовж трьох днів учасники змагань виконуватимуть вправи як в індивідуальному, так і в командному заліку. Дистанція до мішеней становить від 150 до 900 метрів.

За лічені секунди снайперам треба поцілити в: куряче яйце, спортінгову тарілку (діаметр 11 см), керамічну плитку 20×20 см, металеві гонги у вигляді грудних мішеней тощо. У деяких вправах постріл робиться із закритим прицілом, а деякі відбуваються вночі, з віддаленим або періодичним підсвічуванням мішеней, за голосовим коригуванням партнера. Військові вестимуть вогонь із барикад, протитанкових їжаків, дверей авто, вікон, згідно з карткою вогню, під час снайперської естафети.

Дивіться також: Український боєць знищує снайпера окупантів на околиці Донецька. ВIДЕО









Також дивіться: "Робота "азовських" снайперів", - кадри ліквідації російських окупантів. ВIДЕО

Одна з найскладніших вправ - рух картою через чекпойнт і стрільба з будівлі. Снайперські пари пересуваються пішки зі спорядженням, орієнтуючись за картами і компасом на маршруті з чотирма чекпойнтами. Під час проходження кожного чекпойнта пара отримує 1 постріл (максимально - 4). На подолання маршруту дається 240 хвилин. Перевищення цього ліміту означатиме для команди зняття з вправи. Ті пари, які вкладуться у певний час і підберуть всі патрони, зможуть по черзі стріляти в гонг із різних поверхів вежі.

Це вже п'яті поспіль такі змагання. Щоразу вправи і вимоги до їх виконання суттєво ускладнюють. На цьому турнірі визначальною є оцінка "ювелірної роботи" снайперів на коротких і середніх дистанціях.

За результатами змагань три найкращі снайперські пари ЗСУ нагородять кубками, медалями, грамотами та грошовими призами.