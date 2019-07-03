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03.07.19 17:53

Змагання на найкращу снайперську пару ЗСУ відбуваються на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

На одному з військових полігонів Чернігівщини старували змагання на першість Збройних Сил України зі снайпінгу. За звання найкращого снайпера, найкращої снайперської пари змагаються 16 військовослужбовців від сухопутних і десантно-штурмових військ, морської піхоти та сил спеціальних операцій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Змагання на найкращу снайперську пару ЗСУ відбуваються на Чернігівщині 01

Упродовж трьох днів учасники змагань виконуватимуть вправи як в індивідуальному, так і в командному заліку. Дистанція до мішеней становить від 150 до 900 метрів.

За лічені секунди снайперам треба поцілити в: куряче яйце, спортінгову тарілку (діаметр 11 см), керамічну плитку 20×20 см, металеві гонги у вигляді грудних мішеней тощо. У деяких вправах постріл робиться із закритим прицілом, а деякі відбуваються вночі, з віддаленим або періодичним підсвічуванням мішеней, за голосовим коригуванням партнера. Військові вестимуть вогонь із барикад, протитанкових їжаків, дверей авто, вікон, згідно з карткою вогню, під час снайперської естафети.

Змагання на найкращу снайперську пару ЗСУ відбуваються на Чернігівщині 02

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Змагання на найкращу снайперську пару ЗСУ відбуваються на Чернігівщині 03
Змагання на найкращу снайперську пару ЗСУ відбуваються на Чернігівщині 04
Змагання на найкращу снайперську пару ЗСУ відбуваються на Чернігівщині 05
Змагання на найкращу снайперську пару ЗСУ відбуваються на Чернігівщині 06

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Одна з найскладніших вправ - рух картою через чекпойнт і стрільба з будівлі. Снайперські пари пересуваються пішки зі спорядженням, орієнтуючись за картами і компасом на маршруті з чотирма чекпойнтами. Під час проходження кожного чекпойнта пара отримує 1 постріл (максимально - 4). На подолання маршруту дається 240 хвилин. Перевищення цього ліміту означатиме для команди зняття з вправи. Ті пари, які вкладуться у певний час і підберуть всі патрони, зможуть по черзі стріляти в гонг із різних поверхів вежі.

Змагання на найкращу снайперську пару ЗСУ відбуваються на Чернігівщині 07

Це вже п'яті поспіль такі змагання. Щоразу вправи і вимоги до їх виконання суттєво ускладнюють. На цьому турнірі визначальною є оцінка "ювелірної роботи" снайперів на коротких і середніх дистанціях.

За результатами змагань три найкращі снайперські пари ЗСУ нагородять кубками, медалями, грамотами та грошовими призами.

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