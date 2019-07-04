Зараз рівень довіри до Нацполіції 37%, а до патрульної поліції - понад 40%", - Аваков. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Департаменту комунікації МВС України, про це сказав міністр внутрішніх справ під час щорічної конференції з питань реформ в Україні (Ukraine Reform Conference), що відбувається в м. Торонто, Канада.

"П’ять років тому ми починали процес реформ у МВС і взяли собі за мету замість "карати і кришувати" - "служити і захищати". Тоді, після Революції гідності, міліціонери не могли патрулювати вулиці в своїй міліцейській формі. Це була точка дискредитації, це була точка повного розвалу. Зараз ми маємо рівень довіри до Нацполіції 37%, а новостворена патрульна поліція - понад 40%", - зазначив Арсен Аваков.

Окрім цього, міністр внутрішніх справ зауважив, що особовий склад Національної поліції оновився на 40%.

"Особовий склад у нас скоротився з 220 тисяч до 140 тисяч. У поліцію прийшли нові люди, 40% оновлення. Вже другий рік працює Академія патрульної поліції і ми залучаємо нових людей", - сказав очільник МВС.

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Аваков також додав, що досі поліція стикається з проблемами,зокрема, з корупцією та "кришуванням" з боку правоохоронців. Так, наприклад, внутрішня безпека кожен день притягає до відповідальності 2-4 поліцейських.



Фото: пресслужба МВС

"Так, ми маємо проблеми, як і все українське суспільство. Важливо, що ми реагуємо на ті недоліки, які бачимо. Ми йдемо крок за кроком. Незважаючи на скандали, на неймовірні інколи проколи, ми маємо поступовий ріст довіри до поліцейських сил", - підкреслив Арсен Аваков.

Коментуючи резонансні випадки, Арсен Аваков сказав: "Поліція робить свою справу, займається превенцією, але це питання не тільки поліції, це питання і суспільства, судів, прокуратури, чиновників. Якщо ми подивимося на сумну статистику умисних вбивств, то кожен рік маємо поступове зниження їх кількості в Україні. Це відбувається за рахунок превенції, це наслідок лише системних дій. Повинен бути баланс між поліцейськими силами, прокурорським реагуванням та судовою системою. Наразі цього балансу недостатньо. І про це треба чесно говорити", - зауважив він.

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Нагадаємо, міністр внутрішніх справ напередодні провів зустріч з представником Держдепу США, під час якої обговорили безпеку парламентських виборів.

Відзначимо, сьогодні, 4 липня, українські поліцейські відзначають своє професійне свято - День Національної поліції України. Нацполіції цього дня виповнюється 4 роки.

Нагадаємо також, 2 липня 2015 Верховна Рада прийняла закон "Про Національну поліцію". 4 липня на Софійській площі в Києві присягу на вірність Україні прийняли перші співробітники нової поліції. Ними стали патрульні поліцейські.

Близько місяця патрульна поліція столиці працювала в тестовому режимі. Другим українським містом, де поліцейські вийшли на вулиці, став Львів, третім - Одеса. Після цього проект поступово почав втілюватися в усіх містах України. Цей процес зайняв майже рік.