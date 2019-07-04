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04.07.19 11:38

П'ять років тому російські найманці вперше обстріляли Луганськ із мінометів, звинувативши ЗСУ. Пізніше терористи визнали свою причетність. ФОТО+ВІДЕО

Рівно 5 років тому, увечері 3 липня 2014 року, пособники російських окупантів здійснили перший мінометний обстріл Луганська, звинувативши в ньому українську армію. Унаслідок обстрілу загинули мирні жителі.

Про це нагадує видання "Восточный вариант", повідомляє Цензор.НЕТ.

Тоді близько 19:30 серія вибухів сталася в північній і північно-східній частині обласного центру - в Кам'янобрідському районі та селищі Велика Вергунка, що входить у межі Луганська. "Прильоти" також були в районі залізничного вокзалу біля СШ №7, у центрі на вул. Оборонній та Остапенка, а також у районі автовокзалу на території обласного онкодиспансеру.

"За словами жителів селища Велика Вергунка, унаслідок обстрілу загинули кілька людей, ще кілька дістали поранення. Офіційних даних отримати вже не було можливості", - йдеться в статті.

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Пять років тому російські найманці вперше обстріляли Луганськ із мінометів, звинувативши ЗСУ. Пізніше терористи визнали свою причетність 01
Пять років тому російські найманці вперше обстріляли Луганськ із мінометів, звинувативши ЗСУ. Пізніше терористи визнали свою причетність 02
Пять років тому російські найманці вперше обстріляли Луганськ із мінометів, звинувативши ЗСУ. Пізніше терористи визнали свою причетність 03

Зазначається, що обстріл вівся з міномета невеликого калібру і, відповідно, з невеликою дальністю польоту мін. З позицій українських військових долетіти ці міни не могли фізично. Однак терористи наполегливо поширювали чутки про мобільні диверсійні групи ЗСУ.

"Версія про "блукаючі українські міномети" була неспроможною. Луганськ був у кільці блокпостів, на яких учасники незаконних збройних формувань оглядали весь транспорт, що проїжджав. Місто патрулювали озброєні члени НЗФ. Проте значна частина луганчан не могла повірити, що обстрілюють їхні будинки і вбивають їхніх сусідів "свої", "захисники від хунти"", - наголошує автор матеріалу.

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Через кілька років почали з'ясовуватися деякі подробиці того, що відбувалося влітку 2014-го. У грудні 2016 року колишній ватажок угруповання "ЛНР" Валерій Болотов, який на той час уже виїхав з Луганська в Москву, в інтерв'ю російському виданню "Росбалт" звинуватив в обстрілі Луганська чинного на той момент "главу ЛНР" Ігоря Плотницького та його людей.

Пять років тому російські найманці вперше обстріляли Луганськ із мінометів, звинувативши ЗСУ. Пізніше терористи визнали свою причетність 04

Пізніше його слова про причетність бойовиків Плотницького до обстрілу Луганська підтвердили й інші учасники бандформувань "ЛНР". У 2017 році "МДБ ЛНР" виклало відеозапис допиту одного з арештованих бойовиків батальйону "Зоря" Віталія Воротиліна, який зізнався, що саме цей батальйон займався в 2014 році обстрілами Луганська. Воротилін назвав позивні бойовиків, відповідальних за обстріли міста.

Також підтверджував причетність людей Плотницького до хаотичних обстрілів Луганська влітку 2014-го й інший відомий бойовик "ЛНР" Олександр Агафонов з позивним Лис. Своє зізнання він сам записав на відео і виклав в інтернет.

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