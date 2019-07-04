ОБСЄ зафіксувала відсутність озброєння з обох боків у районі Станиці Луганської. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні місії у Twitter.
"Озброєння, раніше зафіксованого по обидва боки лінії зіткнення, більше немає на ділянці в районі Станиці Луганської", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, Володимир Зеленський назвав розведення сил у Станиці Луганській "початком кінця активної фази війни". Президент закликав українців "не піддаватися паніці та провокаціям".
Нагадаємо, розведення сил у Станиці Луганській відбулося 26-28 червня, відведення військ підтвердили спостерігачі ОБСЄ.