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04.07.19 11:47

ОБСЄ зафіксувала відсутність озброєння з обох боків у районі Станиці Луганської. ФОТО

Спостережна моніторингова місія ОБСЄ заявляє, що в районі Станиці Луганської після розведення сил більше немає озброєння, раніше зафіксованого по обидва боки лінії зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні місії у Twitter.

"Озброєння, раніше зафіксованого по обидва боки лінії зіткнення, більше немає на ділянці в районі Станиці Луганської", - йдеться в повідомленні.

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ОБСЄ зафіксувала відсутність озброєння з обох боків у районі Станиці Луганської 01

Як повідомлялося, Володимир Зеленський назвав розведення сил у Станиці Луганській "початком кінця активної фази війни". Президент закликав українців "не піддаватися паніці та провокаціям".

Нагадаємо, розведення сил у Станиці Луганській відбулося 26-28 червня, відведення військ підтвердили спостерігачі ОБСЄ.

ОБСЄ зафіксувала відсутність озброєння з обох боків у районі Станиці Луганської 02

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