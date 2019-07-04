"Канада вас підтримує! Ви не забуті!" - Фріланд написала листівки Сенцову і Сущенку. ФОТОрепортаж

Про це йдеться в повідомленні групи активістів Postcards for Prisoners: Ukrainian Political Prisoners Project в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Фріланд, міністр закордонних справ Канади, підписує листівки і демонструє свою підтримку українським політичним в'язням Олегу Сенцову і Роману Сущенку", - йдеться в повідомленні.





Активісти додали підпис до фотографій: "Конференція з підтримки українських реформ, Торонто, 2-4 липня 2019".

"Канада вас підтримує! Ви не забуті!", - написала голова канадського МЗС на листівці журналісту Роману Сущенку.

На листівці Олегу Сенцов уФріланд написала: "Канада про вас думає! Ми вас підтримуємо!"



