Начальника сектору херсонської поліції затримано під час одержання від браконьєра $1,5 тис. хабаря, - ДБР. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба бюро, інформує Цензор.НЕТ.

Поліцейський вимагав та отримав 1500 доларів хабаря від браконьєра, який незаконно ловив рибу в акваторії Дніпра, Дніпровсько-Бузького лиману і Каховського водосховища.

Ним виявився виконувач обов'язків начальника сектору кримінальної поліції відділення поліції в порту "Херсон" ХВП ГУ НП у Херсонській області.

Після одержання неправомірної вигоди правоохоронця затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Кримінальне провадження відкрито за фактом вимагання й отримання неправомірної вигоди службовими особами (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава РДА упіймався на хабарі 65 тисяч на Сумщині під час вирішення земельних питань, - Нацполіція. ФОТО



