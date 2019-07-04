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04.07.19 14:26

Sea Breeze-2019: мінометні розрахунки морських піхотинців України і США здійснили бойові стрільби. ФОТОрепортаж

Мінометні розрахунки морських піхотинців України і США здійснили бойові стрільби на навчаннях "Сі-Бриз-2019".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Стрільбу вели по визначених цілях, що перебували на різній відстані від місця розташування мінометних батарей, з відкритих та прихованих позицій. Завдання ускладнювали ввідні керівництва навчань. Тому деякі цілі визначали відповідно до інформації артилерійської розвідки і корегувальників вогню в процесі виконання стрільб. Попри жорсткі нормативи та ліміт часу, всі розрахунки уразили виявлені цілі влучним мінометним вогнем", - йдеться в повідомленні.

Sea Breeze-2019: мінометні розрахунки морських піхотинців України і США здійснили бойові стрільби 01

Зазначається, що більшість військових, які брали участь у стрільбах, - і в підрозділах морської піхоти ВМС України, і в підрозділах американської армії, - мають за плечима чималий бойовий досвід.

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Sea Breeze-2019: мінометні розрахунки морських піхотинців України і США здійснили бойові стрільби 02
Sea Breeze-2019: мінометні розрахунки морських піхотинців України і США здійснили бойові стрільби 03
Sea Breeze-2019: мінометні розрахунки морських піхотинців України і США здійснили бойові стрільби 04
Sea Breeze-2019: мінометні розрахунки морських піхотинців України і США здійснили бойові стрільби 05
Sea Breeze-2019: мінометні розрахунки морських піхотинців України і США здійснили бойові стрільби 06
Sea Breeze-2019: мінометні розрахунки морських піхотинців України і США здійснили бойові стрільби 07
Sea Breeze-2019: мінометні розрахунки морських піхотинців України і США здійснили бойові стрільби 08
Фото: Інформаційна редакція інформагентства Міноборони "АрміяInform" (м.Одеса).

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