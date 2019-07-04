Правоохоронці затримали підозрюваного в розбещенні дівчаток на Одещині. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прокуратуру Києва.

Зазначається, що чоловік проживає в селі Грибівка Одеської області і здає житло в оренду відпочивальникам.

"Він входив у довіру до малолітніх дітей постояльців і запрошував до себе "пограти"."Під час такого спілкування чоловік змушував дівчаток роздягнутися, фотографував і схиляв до вчинення певних дій", - повідомили в прокуратурі.

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Під час обшуку в квартирі затриманого вилучили значну кількість фотографій і відеозаписів, які підтверджують його злочинні дії.

Його дії кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за вчинення розпусних дій стосовно малолітніх, а також за виготовлення і поширення зображень порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.