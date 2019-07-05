Із загиблим на Донбасі воїном 24-ї ОМБр Едуардом Лободою попрощаються завтра на Сумщині. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У суботу, 6 липня, у селі Підопригори Лебединівського району Сумської області, об 11-00 відбудеться прощання з Едуардом Віталійовичем Лободою (позивний Фугас), 1994 року народження, старшим солдатом, оператором-радіотелефоністом 24-ї окремої механізованої бригади, який помер 4 липня у лікарні міста Курахове від важких поранень, зазнаних 3 липня близько 12.00 внаслідок підриву на міні з новітніми датчиками руху російського виробництва біля населеного пункту Мар`їнка Донецької області.

Як повідомляла бригада 3 липня: "Едуард Лобода разом із побратимами забезпечував прикриття проміжків, де передбачалась дія диверсійно-розвідувальних груп противника. За попередньою інформацією було відомо, що протягом останнього місяця противник невеликими групами проникав у населений пункт Мар`їнка, встановлюючи міни на маршрутах, якими пересувались як військові, так і цивільні. Група наших військових, яку очолював старший солдат Лобода, обрала правильний рубіж для протидії, що дозволило унеможливити проникнення ворожих диверсантів в район наших підрозділів. Та, вочевидь напередодні, противник встиг встановити на цьому напрямку фугаси з новітніми датчиками руху російського виробництва. Едуард, який був попереду своєї групи, прикрив побратимів від вибуху, прийнявши весь удар на себе. Майже добу медики намагались врятувати йому життя, але, на жаль, поранення виявились несумісними з життям".

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Едуард Лобода народився 02.01.1994 року у Підопригорах.

Доброволець, на війні з 2016 року, легенда тактичної групи "Сапсан" Добровольчого Українського Корпусу "Правий Сектор, позивний Фугас, свого часу працював інструктором з мінно-саперної справи. Останнім часом воював у лавах 24-ї окремої механізованої бригади.

Едуард Лобода