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05.07.19 12:30

Контррозвідка CБУ затримала співробітника "Укроборонпрому", який шпигував для військової розвідки РФ з 2014 року. ВІДЕО+ФОТО

Співробітники контррозвідки спільно з Головним слідчим управлінням СБ України затримали агента російської військової розвідки, який їхав до Воронежа на зустріч зі своїм куратором.

Контррозвідка CБУ затримала співробітника "Укроборонпрому", який шпигував для військової розвідки РФ з 2014 року. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужби встановили, що працівник одного із підприємств державного концерну "Укроборонпром", мешканець Запоріжжя, був завербований у 2014 році на тимчасово анексованій території АР Крим кадровим співробітником Головного управління Генштабу ЗС РФ.

Співробітники СБ України задокументували, що зловмисник за грошову винагороду збирав для представників російської спецслужби інформацію про різні аспекти функціонування підприємств вітчизняного ОПК та соціально-політичну обстановку у запорізькому регіоні. Зібрані розвідувальні дані він надсилав через відпрацьовані йому офіцером ГУ ГШ ЗС РФ канали електронного зв’язку, а також передавав під час особистих зустрічей на території РФ, Республіки Білорусь та тимчасово анексованого Криму.

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Правоохоронці затримали агента під час перетину державного кордону з матеріалами розвідувального характеру і вилучили прихований магнітний носій інформації (мікро-SD), на якому містилися зібрані для передачі, за завданням російської сторони, розвідувальні відомості.

Контррозвідка CБУ затримала співробітника Укроборонпрому, який шпигував для військової розвідки РФ з 2014 року 01
Контррозвідка CБУ затримала співробітника Укроборонпрому, який шпигував для військової розвідки РФ з 2014 року 02
Контррозвідка CБУ затримала співробітника Укроборонпрому, який шпигував для військової розвідки РФ з 2014 року 03

За результатами проведення санкціонованих слідчих дій за місцем проживання агента виявлено та вилучено комп’ютерну техніку і носії інформації, які використовувались для обробки, зберігання та передачі розвідданих, а також засоби зв’язку з іноземною стороною.

Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб. Триває досудове слідство.

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Операція проводилась під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

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