Під час спорудження меморіалу воїнам Української Галицької армії в Чорткові вивезли на смітник людські останки. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Тернопільській області.

Кримінальне провадження за фактом наруги над похованнями внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань чортківські поліцейські.

"Територія на кладовищі, на якому вирили котлован для будівництва меморіального пам'ятника воїнам Української Галицької армії, виявилася місцем поховання. Поліцейські встановили, що фірма-підрядник, яка здійснювала земельні роботи, орієнтувалася на висновок, згідно з яким поховань на місці копання котловану бути не мало. Хто робив такий висновок і на яких підставах, - правоохоронці з’ясовують. Адже, як стало відомо, і архівні дані свідчать про захоронення на цій території, і самі робітники підрядної організації бачили там надгробки. Вириту землю разом з людськими останками будівельники, як стверджують, вивезли на сміття. Наразі поліцейські встановлюють це місце, аби була можливість здійснити перепоховання. На території, де виритий котлован, під час огляду теж виявлено рештки людських кісток. Будівництво меморіального пам’ятника зупинено. Триває досудове розслідування", - повідомили в поліції.

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