"Це плювок в обличчя ООН": Росія внесла до вісника ЮНЕСКО український Херсонес Таврійський як російський об'єкт. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написала заступниця міністра культури Тамара Мазур.

"Так зухвало Росія ще не діяла! Роздають прямо на сесії Комітету Всесвітньої Спадщини ЮНЕСКО спецвипуск вісника комісії Нацкомісії ЮНЕСКО РФ, у якому серед російських об`єктів всесвітньої спадщини подають НАШ Херсонес Таврійський!

Це неприпустиме порушення всіх норм міжнародного права, відверта пряма заява про анексію, плювок в обличчя ЮНЕСКО та ООН, які неодноразово у своїх документах на найвищому рівні підтвердили, що Крим - це Україна!" - написала вона.

Пізніше в коментарі до свого посту заступниця міністра додала, що в ЮНЕСКО також, "м'яко кажучи, здивовані таким поворотом, ще й з використанням імені гендиректора ЮНЕСКО".

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"Обіцяли оприлюднити офіційну заяву", - написала Мазур.





Фото: Мазур /Facebook



