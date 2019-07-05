Спрощення візового режиму, домовленості щодо зброї і відвідування Ніагарського водоспаду, - Зеленський про підсумки візиту в Канаду. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав президент Ураїни Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Три дні перебували в Канаді. Підсумки такі: 19 важливих зустрічей і відвідування декількох заходів. Дуже радий, що нам вдалося досягти низки важливих домовленостей", - розповів він.

"Перше: тепер молоді українці зможуть приїжджати до Канади, а молодь Канади – до України за спрощеною процедурою на навчання й роботу на термін до 1 року.

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Друге: Канада висловила бажання долучити Україну до програми Trusted Travellers, тобто українцям тепер буде легше потрапити до Країни кленового листка – це впевнений крок до майбутнього безвізу з Канадою. Третє: будемо розширювати Угоду про вільну торгівлю на сферу послуг та інвестицій, а це значить, що українські підприємці з різних галузей матимуть змогу краще співпрацювати з Канадою. Четверте: домовлено про можливість постачання оборонної зброї та новітньої військової техніки з Канади", - деталізував Зеленський.

"В кінці візиту вдалося трішечки побути людиною", - додав Зеленський, очевидно, маючи на увазі поїздку до Ніагарського водоспаду.



















