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05.07.19 16:18

СБУ викрила велике наркоугруповання з трьома експравоохоронцями у складі: вилучено прекурсорів на 8 млн грн. ФОТО

Співробітники СБУ викрили організовану міжрегіональну групу, яка спеціалізувалася на виробництві та збуті амфетаміну та метамфетаміну.

СБУ викрила велике наркоугруповання з трьома експравоохоронцями у складі: вилучено прекурсорів на 8 млн грн. ФОТО

Про це повідомили в прес-службі відомства, передає Цензор.НЕТ.

До складу банди входили жителі Черкаської та Київської областей. Серед них - троє колишніх співробітників органів внутрішніх справ. Як з'ясувалося, злочинці відкрили в підсобних приміщеннях дві нарколабораторії. Там виготовляли фенілнітропропен, який використовується для синтезу психотропних речовин амфетаміну та метамфетаміну. Готові прекурсори наркоторговці реалізовували по всій території України через розгалужену мережу дилерів і інтернет.

П'ятьох учасників угруповання копи вже затримали. Під час обшуків вдома і в підсобках затриманих знайшли обладнання для виготовлення прекурсорів та психотропів, майже 200 кілограмів фенілнітропропену і більше тонни хімічних реактивів для його синтезу. Орієнтовна вартість вилучених прекурсорів за цінами "чорного ринку" становить 8 мільйонів гривень.

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"У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 311 Кримінального кодексу України затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Зараз вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу", - розповіли в СБУ.

СБУ викрила велике наркоугруповання з трьома експравоохоронцями у складі: вилучено прекурсорів на 8 млн грн 01

СБУ викрила велике наркоугруповання з трьома експравоохоронцями у складі: вилучено прекурсорів на 8 млн грн 02
СБУ викрила велике наркоугруповання з трьома експравоохоронцями у складі: вилучено прекурсорів на 8 млн грн 03
СБУ викрила велике наркоугруповання з трьома експравоохоронцями у складі: вилучено прекурсорів на 8 млн грн 04
СБУ викрила велике наркоугруповання з трьома експравоохоронцями у складі: вилучено прекурсорів на 8 млн грн 05
СБУ викрила велике наркоугруповання з трьома експравоохоронцями у складі: вилучено прекурсорів на 8 млн грн 06

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