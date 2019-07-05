Бенкет під час чуми, команда професіоналів, ще один клоун. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Команда професіоналів
Гірше не буде...
І від американців сховаємо...
ДУЖЕ не спокійні...
Замели, справу шиють
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Бенкет під час чуми
Рецидивістам теж можна, суд підтримає...
Шляхи команди незвідані
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На колір і смак товариш не всяк...
Чому?
Росія повертається в Європу…
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