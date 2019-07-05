На Sea Breeze-2019 українці відпрацювали десантування без парашутів із вертольота у відкрите море. ФОТОрепортаж

Фоторепортаж із навчань публікує "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Раніше бійці підрозділу виконували таке десантування з вертольотів К-27 і Мі-14. Унікальність нинішнього тренування - в тому, що їм вперше довелося десантуватися з вертольотів Мі-8. Крім того, десантування одночасно виконували дві групи.

Вправи такого типу десантування група відпрацьовує для швидкого і непомітного проникнення і захоплення кораблів і для взяття під контроль стратегічно важливих об'єктів на суші - портів, гідротехнічних споруд.







Бійці заздалегідь готувалися до нинішнього десантування - виконували імітаційні стрибки з 5 і 10-метрових вишок у басейн, проходили теоретичні курси і відпрацьовували механізм десантування на землі.









Всі фото - "Радіо Свобода"

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Навчання Sea Breeze-2019 триватимуть в Одесі та Миколаївській області до 12 липня. Крім українських і американських військових, у відпрацюванні завдань на суші, на воді і в повітрі братимуть участь військові з Великої Британії, Грузії, Греції, Данії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Норвегії, Польщі, Румунії, Туреччини, Швеції, Франції й Естонії. Загалом вести спільні бойові дії вчитимуться близько 3000 осіб.