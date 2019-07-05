Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
05.07.19 22:27

Полторак вручив відомчі нагороди військовослужбовцям, які проходять реабілітацію в санаторії МО "Одеський". ФОТОрепортаж

Сьогодні, 5 липня, під час робочого візиту в Одеську область, Міністр оборони Степан Полторак нагородив відомчими нагородами та грошовими преміями військовослужбовців, які проходять лікування та реабілітацію в Центрі медичної реабілітації та санаторного лікування "Одеський".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Полторак вручив відомчі нагороди військовослужбовцям, які проходять реабілітацію в санаторії МО Одеський 01

"Я дякую вам за вашу роботу, мужність і героїзм. Міністерство оборони робить все можливе, щоб військовослужбовці та члени їхніх сімей мали можливість відпочивати й оздоровлюватися у відомчих лікувальних установах. Бажаю всім вам якнайшвидшого одужання та гарного відпочинку", - сказав міністр, звертаючись до військових.

Полторак вручив відомчі нагороди військовослужбовцям, які проходять реабілітацію в санаторії МО Одеський 02

Дивіться також: Полторак нагородив військовослужбовців 148-го окремого гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону. ФОТОрепортаж

Полторак вручив відомчі нагороди військовослужбовцям, які проходять реабілітацію в санаторії МО Одеський 03

Полторак зазначив, що стан, в якому перебуває лікувальна база санаторію поки недостатній, але він був ще гіршим.

Полторак вручив відомчі нагороди військовослужбовцям, які проходять реабілітацію в санаторії МО Одеський 04

"Цей санаторій є унікальним і для нього оборонне відомство готове виділити достатньо коштів - тільки цього року близько 100 млн грн для того, щоб була можливість не тільки відпочивати, проходити реабілітацію, а й проходити серйозне лікування. Для цього необхідна сучасна медична техніка", - підкреслив глава оборонного відомства.

Полторак вручив відомчі нагороди військовослужбовцям, які проходять реабілітацію в санаторії МО Одеський 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання "Герой України" воїну Андрію Волосу (посмертно) й удостоїв нагород ще 40 військових. СПИСОК

Полторак вручив відомчі нагороди військовослужбовцям, які проходять реабілітацію в санаторії МО Одеський 06

Сьогодні Центр медичної реабілітації та санаторного лікування "Одеський" Міністерства оборони України прийняв на реабілітацію 125 осіб, з яких 45 - учасники бойових дій, інші - працівники ЗСУ та гості з інших міст України.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100