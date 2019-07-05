Полторак вручив відомчі нагороди військовослужбовцям, які проходять реабілітацію в санаторії МО "Одеський". ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

"Я дякую вам за вашу роботу, мужність і героїзм. Міністерство оборони робить все можливе, щоб військовослужбовці та члени їхніх сімей мали можливість відпочивати й оздоровлюватися у відомчих лікувальних установах. Бажаю всім вам якнайшвидшого одужання та гарного відпочинку", - сказав міністр, звертаючись до військових.

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Полторак зазначив, що стан, в якому перебуває лікувальна база санаторію поки недостатній, але він був ще гіршим.

"Цей санаторій є унікальним і для нього оборонне відомство готове виділити достатньо коштів - тільки цього року близько 100 млн грн для того, щоб була можливість не тільки відпочивати, проходити реабілітацію, а й проходити серйозне лікування. Для цього необхідна сучасна медична техніка", - підкреслив глава оборонного відомства.

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Сьогодні Центр медичної реабілітації та санаторного лікування "Одеський" Міністерства оборони України прийняв на реабілітацію 125 осіб, з яких 45 - учасники бойових дій, інші - працівники ЗСУ та гості з інших міст України.