За тиждень піротехніки знешкодили 208 вибухонебезпечних предметів на Донбасі, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, обстежено 64 га території, вилучено та знищено 208 вибухонебезпечних предметів.

Загалом від початку проведення операції Об'єднаних сил піротехнічні підрозділи залучалися 3 740 разів, обстежено 5 278 га території та 16,29 га акваторії, вилучено та знищено 21 122 вибухонебезпечні предмети.

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Особовий склад ДСНС продовжує аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків у населених пунктах Мар'їнка, Красногорівка, Лебединське і Бердянське. За тиждень відновлено 8 будинків, загалом від початку проведення операції - 382 житлові будинки.

У пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території контрольних пунктів в'їзду-виїзду, рятувальники надали медичну і психологічну допомогу 724 особам.





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Фото: facebook.com/pressjfo.news

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