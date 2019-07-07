Новина про корупцію на Вінниччині за участю віцепрем'єра зникла з сайту СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 5 липня спецслужба повідомила про виявлення механізму привласнення коштів державного та місцевих бюджетів чиновниками комунальних підприємств Вінницької області, організованого одним з віцепрем'єр-міністрів України.

Після цього низка ЗМІ написала про те, що родом з Вінниці в уряді тільки один віцепрем'єр - Володимир Кістіон.

Кістіон, зі свого боку заявив, що не є тим віцепрем'єром, про який йдеться у розслідуванні СБУ.

Наразі сторінки з новиною про розслідування вже не існує.

А ось як виглядала сторінка з новиною.