Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
07.07.19 14:46

Новина про корупцію на Вінниччині за участю віцепрем'єра зникла з сайту СБУ. ФОТО

З сайту Служби безпеки України зникла новина про корупцію у Вінницькій області, до якої нібито причетний український віцепрем'єр.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 5 липня спецслужба повідомила про виявлення механізму привласнення коштів державного та місцевих бюджетів чиновниками комунальних підприємств Вінницької області, організованого одним з віцепрем'єр-міністрів України.

Після цього низка ЗМІ написала про те, що родом з Вінниці в уряді тільки один віцепрем'єр - Володимир Кістіон.

Кістіон, зі свого боку заявив, що не є тим віцепрем'єром, про який йдеться у розслідуванні СБУ.

Наразі сторінки з новиною про розслідування вже не існує. 

Новина про корупцію на Вінниччині за участю віцепремєра зникла з сайту СБУ 01

А ось як виглядала сторінка з новиною.

Новина про корупцію на Вінниччині за участю віцепремєра зникла з сайту СБУ 02

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100