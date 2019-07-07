Данилюк, Баканов, Джемілєв і Тейлор побували на адмінмежі з окупованим Кримом. ФОТО

Про це Олександр Данилюк написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у товаристві тимчасово повіреного у справах США в Україні Вільяма Б. Тейлора, т.в.о голови СБУ Івана Баканова та лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва відвідав КПВВ "Каланчак" на кордоні із окупованим півостровом", - написав Данилюк.
Він також записав на адмінмежі з окупованим Кримом відеозвернення до свого батька, у якого сьогодні день народження, з яким часто бував у дитинстві в Криму.
"Вірю, що дуже скоро зможу показати наші з татом "кримські спогади" вже своїм дітям", - зазначив Данилюк.