Противник обстріляв Травневе із застосуванням РПГ, - пресцентр ОС. ФОТО

Встановлено, що вогонь бойовики вели з позиції поблизу смт Гольмівський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Під час здійснення фотофіксації на вулиці Центральна, 27, офіцери спостережної групи УС СЦКК виявили пошкодження воріт унаслідок влучання ворожої гранати від РПГ-7, яка не розірвалася.
Противник свідомо недотримується Мінських домовленостей, оскільки продовжує обстрілювати населені пункти, порушуючи всі існуючі норми міжнародного гуманітарного права", - йдеться в повідомленні.