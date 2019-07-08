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08.07.19 08:25

Двоє осіб загинули, двоє опинилися в лікарні внаслідок аварії в Харкові, - поліція. ФОТОрепортаж

Chery та Daewoo зіткнулися 7 липня близько 00:45 на вулиці Шевченка в Київському районі Харкова.

Унаслідок аварії 32- та 38-річний водії транспортних засобів загинули на місці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області. Пасажир Chery та пасажирка Daewoo зазнали тілесних ушкоджень і були доставлені в лікарню Харкова.

Інформацію про подію внесено до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Нині встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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Двоє осіб загинули, двоє опинилися в лікарні внаслідок аварії в Харкові, - поліція 01
Двоє осіб загинули, двоє опинилися в лікарні внаслідок аварії в Харкові, - поліція 02
Двоє осіб загинули, двоє опинилися в лікарні внаслідок аварії в Харкові, - поліція 03
Двоє осіб загинули, двоє опинилися в лікарні внаслідок аварії в Харкові, - поліція 04

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Двоє осіб загинули, двоє опинилися в лікарні внаслідок аварії в Харкові, - поліція 05
Двоє осіб загинули, двоє опинилися в лікарні внаслідок аварії в Харкові, - поліція 06
Двоє осіб загинули, двоє опинилися в лікарні внаслідок аварії в Харкові, - поліція 07
Двоє осіб загинули, двоє опинилися в лікарні внаслідок аварії в Харкові, - поліція 08

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