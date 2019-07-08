Терористи обстріляли Новгородське: унаслідок розриву 82-мм міни поранено мирного жителя, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, про це повідомляє українська сторона СЦКК.

Незважаючи на Мінські домовленості, збройні формування Російської Федерації та її найманці продовжують обстрілювати мирні населені пункти на сході України. Так, 6 липня, пізно ввечері, бойовики обстріляли селище Новгородське. Відомо, що вогонь противник вів з окупованої Горлівки.

За фактом обстрілу спостережною групою української сторони СЦКК здійснено фотофіксацію.

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"В результаті розриву мін калібру 82 мм пошкоджено вікна у приватному будинку по вулиці Слов’янській та поранено літнього чоловіка 1941 року народження. Ворожа міна розірвалася в декількох метрах від його будинку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалий перебуває в лікарні в місті Торецьк.



Фото: пресцентр ОС/Facebook

"Висновок може бути один – противник знову порушує всі можливі норми міжнародного гуманітарного права. Страждає цивільне населення", - додали в СЦКК.